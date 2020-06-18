Corona virüsü salgını binlerce can aldı! Dünyada corona virüsünden kaç kişi öldü?
Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Henüz ilaç veya aşısı bulunamayan salgın binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu. Peki, dünyada corona virüsünden kaç kişi öldü?
Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 960 bin 309 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 46 bin 665'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 478 olurken, vaka sayısı ise 553 bin 301'e ulaştı.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ
Orta Avrupa'da da corona virüsü salgını nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 237 bin 828 olurken, 34 bin 448 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 190 bin 179'a çıkarken; 8 bin 927 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 158 bin 174 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 575 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 153'e yükselirken, hasta sayısı 299 bin 251 oldu.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 185'E ÇIKTI
İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 185'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 195 bin 51'e çıktığı açıklandı.
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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