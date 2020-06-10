İspanya'da 3 gündür corona virüsünden ölüm yok! En çok etkilenen ülkelerden biriydi!
İspanya Sağlık Bakanlığı, son 72 saattir yeni tip corona virüsü (Covid-19) kaynaklı yeni ölüm rapor etmedi. Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da, salgında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 136 olarak yineledi.
İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Covid-19 verilerini revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren İspanya Sağlık Bakanlığı, toplam 27 bin 136 olan ölü sayısını son üç gündür değiştirmedi.
Salgınla ilgili haftalık ölü sayısı 40 olarak verildi.
Verilerde ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 167 olduğu ve toplamda 242 bin 280'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Yeni vaka sayısı dün 87 olarak açıklanmıştı.
Salgının en fazla görüldüğü başkent Madrid'de toplam ölü sayısı 8 bin 691, vaka sayısı 69 bin 895 oldu.
Kademeli normalleşme sürecinde son aşamaya gelen İspanya'da, Covid-19'dan dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
PORTEKİZ'DEKİ DURUM
Portekiz hükümeti ise Covid-19'dan son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1497'ye çıktığını açıkladı.
Ülkede son 24 saatte 294 yeni vaka tespit edildiği, enfekte kişi sayısının 35 bin 600'e yükseldiği bildirildi.
Yeni vakaların yüzde 90'ından fazlasının, başkent Lizbon ve çevresinde çıktığı kaydedildi.
Covid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 742 olarak verildi.
- 10.06.2020
- Son dakika: Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı!
- Eski Beşiktaşlı Bobo: Fenerbahçe'ye karşı önemli gollerim ve anılarım var
- Son dakika: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi!
- Dünya devleri Umut Meraş'ı istiyor! Arsenal ve Porto...
- Orkun Kökçü: Geleceğim için aceleci olmayacağım
- Ünlü gazeteci Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımını böyle duyurdu!
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya yıldızının menajerinden resmi Fenerbahçe açıklaması! Transfer...
- Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan! İşte bugünkü idmandan kareler
- Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı!
- Meksikalılardan Galatasaray'ı üzen haber! 'Transfer iptal'
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya'da 3 gündür corona virüsünden ölüm yok! En çok etkilenen ülkelerden biriydi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.