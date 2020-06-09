Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip corona virüsü salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İşte alınan yeni kararlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü süreci hakkındaki yeni gelişmeler ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyasladığımızda en az kısıtlama ve ekonomik zorlukla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibet tamamen silinene kadar hayatımızı maske, mesafe ve titizlik kuralları ile devam ettireceğiz. Yeni normal dediğimiz sürenin bir süre daha devam edeceğine kendimizi alıştırmalıyız. İhtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz. Sadece bu süreçte açtığımız hastanelerin yatak kapasitesi pek çok ülke ile yarışacak durumda. Modernize ettiğimiz hastaneler sayesinde güvendeyiz. Genel Sağlık Sigortası Sistemimiz dünyaya örnek olmuştu. Sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Milletimiz artık bilinçlenmiştir. Elbette zaman zaman istemediğimiz görüntüleri şahit oluyoruz.
İnşallah her şey çok farklı gelişecek Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak işine sıkı sıkı sarılarak destek vermesini bekliyoruz. 2023 hedeflerimize varmaya çok yakınız. Evlatlarımıza emanet edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin son dönemeçlerine giriyoruz. Gelin milli iradeye sahip çıkarak, ekonomimizi büyüterek güvenliğimizi sınırlarımızın ötesine çıkartarak tek yumruk halinde zaferle noktalayalım. Darbenin ve cuntaların pençesinden kurtarıp yerli ve milli ülkemize borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz.
Hiçbir salgının ülke ve millet olarak dayanışmamızdan kardeşliğimizden büyük olmadığını bilerek yolumuza devam ediyoruz. Kimi kısıtlamaları değerlendirerek milletimizle paylaşıyoruz.
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin kapanış saat 24.00 oldu. Sinema ve tiyatro gibi gösterim yerleri faaliyete geçebilecek. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 arasında dışarı çıkabilecek. 18 yaş altı için ise ebeveynleri yanlarında olmak şartıyla tümüyle kısıtlamaları kalkmıştır. Nikah salonları 15 hazirandan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallar çerçevesinde işlerine başlayabilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLAÇ AÇIKLAMASI
Ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilacımız kullanıma başlayacak.
- 09.06.2020
- Güncelleme: 09.06.2020 20:28
- 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? Düğün salonları açılacak mı? Sinema ve tiyatrolar açılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı!
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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