Malatya'da son dakika gelişmesi! Bu akşam saat 21.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya'da Deprem meydana geldi. Büyük derecede hissedilen deprem büyüklüğü, AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğündeyken, Kandilli verilerine göre 5.3 büyüklüğünde ölçüldü. Malatya'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Tespit edilen olumsuz bir durum yok" açıklamasında bulundu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2020
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 05.06.2020, 21:06:20 TSİ
Enlem : 38.2635 N
Boylam : 38.7383 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/4kbu1ie3Vm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- 05.06.2020
- Güncelleme: 05.06.2020 21:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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