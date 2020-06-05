Son dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: 'da 5 büyüklüğünde korkutan ! ve Kandilli verileri...

Son dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri...

'da son dakika gelişmesi! Bu akşam saat 21.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir meydana geldi.

'da meydana geldi. Büyük derecede hissedilen deprem büyüklüğü, verilerine göre 5.0 büyüklüğündeyken, Kandilli verilerine göre 5.3 büyüklüğünde ölçüldü. Malatya'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Tespit edilen olumsuz bir durum yok" açıklamasında bulundu.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 21:43
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