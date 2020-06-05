Son dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri...

Malatya'da Deprem meydana geldi. Büyük derecede hissedilen deprem büyüklüğü, AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğündeyken, Kandilli verilerine göre 5.3 büyüklüğünde ölçüldü. Malatya'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Tespit edilen olumsuz bir durum yok" açıklamasında bulundu.