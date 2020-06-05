ÖSYM 2020 DGS sınav başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM takvimi DGS başvuru işlemleri...
İki yıllık önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlayabilmesi için DGS sınavına girmesi gerekiyor. Corona virüsü salgını ile birlikte birçok sınavda ertelenme yaşandı. ÖSYM'nin yeni takvimine göre DGS sınavı başvuru tarihleri ne?
DGS, ön lisans eğitimi alan öğrencilerin öğrenimlerini 4 yıllık lisansa tamamlamaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen sınavlarla birlikte ÖSYM'nin takviminde de değişiklikler yaşandı.
2020 DGS BAŞVURU TARİHİ
ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 - 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS'nin geç başvuru tarihi 3 Temmuz olacak.
DGS NE ZAMAN?
2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
- 05.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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