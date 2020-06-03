Survivor'da kim elendi? İletişim oyununu kim kazandı? Aycan Yanaç kimdir? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Survivor'da kim elendi?

'da kim elendi? İletişim oyununu kim kazandı? Yanaç kimdir?

Survivor'da kim elendi? İletişim oyununu kim kazandı? Aycan Yanaç kimdir?

Türkiye'de oldukça sevilen yarışma programlarından 'da kimin elendiği merak konusu oldu. İletişim oyununu kazanan ünlüler, ada konseyine çıktı. , , Elif ve arasından Survivor'a kim veda etti? İşte detaylar...

95. bölümde iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı aileleriyle telefonda konuşarak hasret giderdi. Ardından ada konseyine giden ünlüler takımında , , Elif ve aralarından kimin eleneceğini merakla beklemeye başladılar. Son zamanlarda performans düşüklüğü yaşayan yarışmacılardan biri olan Aycan dün akşam elenerek Survivor'a veda etti.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

  1. 03.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Survivor'da kim elendi? İletişim oyununu kim kazandı? Aycan Yanaç kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA