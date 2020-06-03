Türkiye'de oldukça sevilen yarışma programlarından Survivor'da kimin elendiği merak konusu oldu. İletişim oyununu kazanan ünlüler, ada konseyine çıktı. Sercan, Aycan, Elif ve Yunus Emre arasından Survivor'a kim veda etti? İşte detaylar...
Survivor 95. bölümde iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı aileleriyle telefonda konuşarak hasret giderdi. Ardından ada konseyine giden ünlüler takımında Sercan, Aycan, Elif ve Yunus Emre aralarından kimin eleneceğini merakla beklemeye başladılar. Son zamanlarda performans düşüklüğü yaşayan yarışmacılardan biri olan Aycan dün akşam elenerek Survivor'a veda etti.
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.
- 03.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Survivor'da kim elendi? İletişim oyununu kim kazandı? Aycan Yanaç kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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