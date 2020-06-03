Nisan itibariyle 2 milyon 600 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler 2 milyon 600 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

Nisan itibariyle 2 milyon 600 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

Nisan itibariyle 2 milyon 600 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından önlemleri kapsamında verilen milyonlarca kişiye adeta ilaç oldu. Bu ödenekten faydalanan kişi sayısı Nisan ayı itibariyle 2 milyon 600 bin kişi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () 30. Finansal İstikrar Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, uygulanmaya başlandığı 2005'ten Mart 2020'ye kadar yaklaşık 350 bin kişi almaya hak kazandı.

Bu kişilerin yaklaşık yüzde 35'i bu ödenekten küresel finansal krizin iş gücü piyasalarını etkilediği 2009'da, yaklaşık yüzde 56'sı da Ağustos 2018 sonrası yaşanan dengelenme sürecinde faydalandı.

İçinde bulunulan dönemde, 27 Nisan 2020 itibarıyla salgın kaynaklı gerekçelerle kısa çalışma ödeneği için 3 milyonu aşan başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 2 milyon 591 bin kişi için kısa çalışma ödeneğinin yapılması uygun görüldü. Bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamındaki İşsizlik Sigortası Fonu'nun giderleri 723 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Gelecek dönemde başvuruları olumlu bir şekilde değerlendirilen çalışanların bu ödenekten yararlanmasıyla salgının iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkisi sınırlandırılarak bu durumun finansal istikrarı destekleyici bir mahiyet kazanacağı değerlendiriliyor.

Ocak-mart döneminde kısa çalışma ödeneğinden 139 bin kişi yararlanmış, bu kapsamda fonun giderleri 59 milyon lira olmuştu. Geçen yıl ise 227 bin kişiye kısa çalışma ödeneği yapılmış, fonun giderleri 192 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

  1. 03.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nisan itibariyle 2 milyon 600 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA