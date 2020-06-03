Nisan itibariyle 2 milyon 600 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Corona virüsü önlemleri kapsamında verilen kısa çalışma ödeneği milyonlarca kişiye adeta ilaç oldu. Bu ödenekten faydalanan kişi sayısı Nisan ayı itibariyle 2 milyon 600 bin kişi oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30. Finansal İstikrar Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, uygulanmaya başlandığı 2005'ten Mart 2020'ye kadar yaklaşık 350 bin kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı.
Bu kişilerin yaklaşık yüzde 35'i bu ödenekten küresel finansal krizin iş gücü piyasalarını etkilediği 2009'da, yaklaşık yüzde 56'sı da Ağustos 2018 sonrası yaşanan dengelenme sürecinde faydalandı.
İçinde bulunulan dönemde, 27 Nisan 2020 itibarıyla salgın kaynaklı gerekçelerle kısa çalışma ödeneği için 3 milyonu aşan başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 2 milyon 591 bin kişi için kısa çalışma ödeneğinin yapılması uygun görüldü. Bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamındaki İşsizlik Sigortası Fonu'nun giderleri 723 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Gelecek dönemde başvuruları olumlu bir şekilde değerlendirilen çalışanların bu ödenekten yararlanmasıyla salgının iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkisi sınırlandırılarak bu durumun finansal istikrarı destekleyici bir mahiyet kazanacağı değerlendiriliyor.
Ocak-mart döneminde kısa çalışma ödeneğinden 139 bin kişi yararlanmış, bu kapsamda fonun giderleri 59 milyon lira olmuştu. Geçen yıl ise 227 bin kişiye kısa çalışma ödeneği yapılmış, fonun giderleri 192 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.
- 03.06.2020
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