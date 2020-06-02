THY yurt dışı seferlerine ne zaman başlayacak? Açıklama geldi!
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında THY iç ve dış hat uçuşlarını durdurmuştu. THY, 1 Haziran itibariyle şehir içi seferlerine başladı. Birçok kişi yurt dışı uçuşlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, THY yurt dışı seferlerine ne zaman başlayacak?
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Anadolu'nun dört bir yanına direkt uçuşlar yapılacak.
Dünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor.
THY, yaşanan olağanüstü süreç sonrasında yolcuların seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.
Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü.
Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa'da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'dan Anadolu'daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.
THY, yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.
Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.
Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.
Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.
- 02.06.2020
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