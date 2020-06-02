KPPS sınav tarihlerini merakla bekleniyor! KPSS ne zaman yapılacak?

Her yıl yapılan KPSS sınavı hakkında binlerce aday merakla bekleyişe geçti. Adaylar sınav tarihlerini arama motorlarında araştırıyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav tarihleri...
Binlerce aday KPSS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS sınavlarına ilgi oldukça yoğun. Sınava girecek adaylar sınav tarihini merakla bekliyor.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.
- 02.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
KPPS sınav tarihlerini merakla bekleniyor! KPSS ne zaman yapılacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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