KPPS sınav tarihlerini merakla bekleniyor! KPSS ne zaman yapılacak? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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KPPS tarihlerini merakla bekleniyor! ne zaman yapılacak?

KPPS sınav tarihlerini merakla bekleniyor! KPSS ne zaman yapılacak?

Her yıl yapılan sınavı hakkında binlerce aday merakla bekleyişe geçti. Adaylar tarihlerini arama motorlarında araştırıyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS ...

Binlerce aday sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS sınavlarına ilgi oldukça yoğun. Sınava girecek adaylar tarihini merakla bekliyor.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

  1. 02.06.2020
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