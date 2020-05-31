THY iç hat uçuşları ne zaman başlıyor? Havaalanı ve uçaklarda hangi önlemler alındı?
Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından iç hat seferleri 1 Haziran itibariyle tekrar başlıyor. Peki, Normalleşme sürecinde uçaklarda alınan yeni önlemler neler?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sürecinde iç ve dış hat uçuşları geçici süre ile durdurulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada seyahat yasağının kalktığını açıklamasıyla birlikte 1 Haziran'da iç hat uçuşları başlayacak.
NORMALLEŞME SÜRECİNDE UÇAKLARDA ALINAN YENİ ÖNLEMLER NELER?
Havaalanı girişlerinde maske zorunluluğu olacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve sadece uçuşu olan kişiler içeri girebilecek.
Maske ve eldivenler için atık kutusu ve dezenfektanlar eklendi. Biletler için görevli yardımı ile temassız cihazlardan bilet alınabilecek.
Gişelerde de yeni bilet sistemi ile temas minimuma indirilecek.
Sosyal mesafe bantları yerlere yapıştırıldı. Uçak bekleme alanlarında da sosyal mesafe kuralları geçerli olacak.
Uçaklara el bagajı alınmayacak.
- 31.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
THY iç hat uçuşları ne zaman başlıyor? Havaalanı ve uçaklarda hangi önlemler alındı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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