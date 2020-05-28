Şehirlerarası yasak kalktı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bizi gönlümüzce bayram yaşamaktan mahrum bırakmış olsa da kalbimizdeki sevgiyi koruduk ve hatta güçlendirdik."



"Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır."



"Önümüzdeki dönemde de önceden yaptığımız gibi, vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz."

"Devletin tüm imkanlarını, alınan tedbirler nedeniyle sıkıntı çeken vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

"Küresel sistemde Türkiye'nin çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini almaya başladık. Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun."

"Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 8 milyon 65 yaş üstü yaşlımız ile 20 yaş altı gençlerimizin tüm ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılandı. 6 milyon talebe vefa destek ekibi karşılık verdi."

"Devletin tüm imkanlarını vatandaşlarımıza sunarak yanlarında olduğumuzu gösterdik. 4,5 milyon vatandaşımızın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret ve nakit desteği gibi yöntemlerle destekledik."

"İnşallah 2. Dünya Savaşı sonrası hatalar tekrarlanmayacak ülkemizin önüne gelen fırsatı değerlendirmeyi sağlayacağız."

"Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak 2023 hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığını göstermiştir."

"Rabbimizin 'sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir' emri ilahisine inşallah bir kez daha mazhar olacağımız bir süreci yaşıyoruz. Bir asır önce hasta adam olarak nitelenen Türkiye'nin bu gün hastaların ümidi olması bir ibret vesikasıdır. Kendimize, halkımıza, devletimize güveniyoruz. Aydınlık geleceğinin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz."

"Yarın İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz."

"Türkiye'nin önemli dönüm noktaları vardır. Bunların bir kısmını üzüntü, bir kısmını mutlulukla hatırlıyoruz. 27 Mayıs askeri darbe ve sonrası üzüntüyle hatırladığımız dönemlerden biridir. Dün açılışını yaptığımız eski adıyla Yassıada, milletimizin verdiği ismiyle Yaslıada, yeni haliyle ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası bu dönemin adeta sembolüdür."

"27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta veya darbe girişimiyle maruz kaldık. En son 15 Temmuz'u birlikte yaşadık. Bu tür darbe ve girişimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. Milli iradeye yönelik saldırının Türkiye'nin büyük hamleler başlattığı dönemin arkasından gelmiştir."

CORONA VİRÜSÜ KISITLAMASINDA YENİ KARARLAR

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak."

"Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek."

"Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır."

"0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak."