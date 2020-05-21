Son dakika: MEB bursluluk sınavı tarihini açıkladı! Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: tarihini açıkladı! Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek

Son dakika: MEB bursluluk sınavı tarihini açıkladı! Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek

salgını önlemleri kapsamında ertelenen birçok sınav oldu. Ertelenen sınavlardan biri de oldu. bursluluk sınavının ertelendiğini açıkladı.

(), "6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 'nın 5 Eylül'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." açıklamasını yaptı.
  1. 21.05.2020
  2. Güncelleme: 21.05.2020 17:09
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