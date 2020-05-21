Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulama ile dolandırıcılığa karşı uyardı!
Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde oldukça artan dijital dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda sahte internet siteleri ve uygulama ile kendilerine bakanlık süsü verilen dolandırıcılara dikkat çekildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerce "Her aileye 1.498 lira devlet desteği" vaadiyle vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderildiği belirtilerek, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının tespit edildiği bildirildi.
T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.— T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) May 21, 2020
Yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/YfyUq23HoS
Sağlık Bakanlığının maddi destek verme yönünde görev ve çalışmasının olmadığı vurgulanan açıklamada, yanıltıcı isimli internet siteler ile bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.
- 21.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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