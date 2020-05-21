Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulama ile dolandırıcılığa karşı uyardı! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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sahte siteleri ve uygulama ile dolandırıcılığa karşı uyardı!

Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulama ile dolandırıcılığa karşı uyardı!

, son dönemlerde oldukça artan dijital dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda sahte siteleri ve uygulama ile kendilerine bakanlık süsü verilen dolandırıcılara dikkat çekildi.

tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerce "Her aileye 1.498 lira devlet desteği" vaadiyle vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderildiği belirtilerek, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak yapılmaya çalışıldığının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının maddi destek verme yönünde görev ve çalışmasının olmadığı vurgulanan açıklamada, yanıltıcı isimli internet siteler ile bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

  1. 21.05.2020
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