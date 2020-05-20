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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Ünlülerin resmini kim aldı? kimdir?

Ünlülerin resmini kim aldı? Şenol Şankaya kimdir?

programında ünlülerin resmini satın alan kişi merak konusu oldu. sevilen yarışma programında ünlülerin resmini aldı. Birçok kişi Şenol Şankaya'nın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Şenol Şankaya kimdir?

Sevilen programında ünlülerin resimlerini alan kişi merak konusu oldu.

ŞENOL ŞANKAYA KİMDİR?

Yeşim Tekstil CEO'su , Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünü dünyanın en büyük federasyonlarından biri olan Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nda (IAF) temsil edecek.

5-7 Ekim tarihleri arasında Hong Kong'da yapılacak olan 26. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun toplantısından itibaren bu görevi yürütecek olan Şankaya iki yıl boyunca, Türk hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta temsil edecek. Şankaya, 1976 yılında Amerikalı, Avrupalı ve Japonyalı bir grup hazır giyim sanayicisi tarafından kurulan ve halen dünyanın en büyük federasyonlarından biri olan IAF'ta daha önceki yıllarda başkanlık yapan Hasan Arat ve Umut Oran'dan sonra yönetim kurulunda Türkiye'yi temsil edecek 3. Türk sanayici olacak.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı ve aynı zamanda UİB Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevlerini de yürüten Şankaya Ekim ayında Hong Kong'da yapılacak olan 26. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu toplantısının konuşmacılarından da biri olacak. Şankaya, burada yapacağı konuşmada Yeşim Tekstil'in yeşil üretim, inovasyon ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmaları anlatarak, Yeşim Tekstil nezdinde Türk hazır giyim sektörünün vizyonunu da dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılarla paylaşacak.

  1. 20.05.2020
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