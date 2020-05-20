Sony hata yaptı Mafia II: Definitive Edition ücretsiz oldu! Sony'nin yaptırımı ne olacak?

2K Games'in yeni oyunu Mafia II: Definitive Edition, Sony'nin hatası sonucu ücretsiz oldu. Sony'nin PlayStation platformunda yaptığı ciddi bir hata yüzünden oyuncular Mafia II: Definitive Edition'ı ücretsiz olarak indirdi.

MAFİA II: DEFİNİTİVE EDİTİON'I ÜCRETSİZ İNDİRDİLER

Mafia II'nin remake versiyonu 199 TL'den satışa sunulmasına rağmen, Malezyalı PlayStation kullanıcıları, yeni oyunu indirmek istediklerine hiçbir ücret ödemedi ve oyunu ücretsiz indirdi. Bu hatayı fark eden kullanıcılar sadece Malezyalı değildi. Tüm dünyadaki PSN kullanıcıları, Malezya PSN hesabı açarak oyunu ücretsiz olarak indirdiler.

SONY'DEN YAPTIRIM GELECEK

Sony çok yüksek ihtimalle oyunu ücretsiz olarak indiren kişilerin kütüphanelerinden oyunu silip bir daha da indirmesine izin vermeyecek.