Sony hata yaptı Mafia II: Definitive Edition ücretsiz oldu! Sony'nin yaptırımı ne olacak?
Son dönemlerde birçok oyun ücretsiz olarak konsol ve bilgisayarlara sunuluyor. Sony'nin yaptığı bir hata sonucu Mafia II: Definitive Edition ücretsiz oldu. Oyunu indiren birçok kullanıcı Sony tarafından gelecek yaptırımı bekliyor.
2K Games'in yeni oyunu Mafia II: Definitive Edition, Sony'nin hatası sonucu ücretsiz oldu. Sony'nin PlayStation platformunda yaptığı ciddi bir hata yüzünden oyuncular Mafia II: Definitive Edition'ı ücretsiz olarak indirdi.
MAFİA II: DEFİNİTİVE EDİTİON'I ÜCRETSİZ İNDİRDİLER
Mafia II'nin remake versiyonu 199 TL'den satışa sunulmasına rağmen, Malezyalı PlayStation kullanıcıları, yeni oyunu indirmek istediklerine hiçbir ücret ödemedi ve oyunu ücretsiz indirdi. Bu hatayı fark eden kullanıcılar sadece Malezyalı değildi. Tüm dünyadaki PSN kullanıcıları, Malezya PSN hesabı açarak oyunu ücretsiz olarak indirdiler.
SONY'DEN YAPTIRIM GELECEK
Sony çok yüksek ihtimalle oyunu ücretsiz olarak indiren kişilerin kütüphanelerinden oyunu silip bir daha da indirmesine izin vermeyecek.
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 19:25
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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