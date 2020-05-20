Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Verilen destek 252 milyar lirayı aştı" - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Haberler "Verilen destek 252 milyar lirayı aştı"

: "Verilen destek 252 milyar lirayı aştı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Verilen destek 252 milyar lirayı aştı"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ve ekonomik adımlar hakkında konuşan , "Verilen destek 252 milyar lirayı aştı" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor." dedi.

"Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak." diyen Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak. Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı." dedi.

"COVİD-19 SONRASI EN İYİ ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"

Bakan Albayrak, "İnşallah kazanımlarla Kalkanı'nın sağladığı desteklerle Covid-19 sonrasında en iyi durumda giren ülkelerden biri olacağız." dedi.

  1. 20.05.2020
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