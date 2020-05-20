Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Verilen destek 252 milyar lirayı aştı"
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ve ekonomik adımlar hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Verilen destek 252 milyar lirayı aştı" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor." dedi.
"Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak." diyen Bakan Albayrak, şunları söyledi:
"Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak. Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, "Stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı." dedi.
"COVİD-19 SONRASI EN İYİ ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"
Bakan Albayrak, "İnşallah kazanımlarla Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın sağladığı desteklerle Covid-19 sonrasında en iyi durumda giren ülkelerden biri olacağız." dedi.
- 20.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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