Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak?

Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak?

Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak?

öncesi yatacak emekli maaşları merak konusu oldu. Bağkur emeklileri maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak?

SSK kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara bugün, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları verilecek.

emeklilerinden normalde ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını 1 ile 5 Mayıs tarihleri arasında aldı. Başkan Vekili İsmail Yılmaz, " nedeniyle emeklilerin aylıklarını yine erken ödeyeceklerini belirterek, "Emeklilerimizin gülen yüzü olmaya devam edeceğiz" dedi.

  1. 20.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA