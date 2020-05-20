Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı öncesi yatacak emekli maaşları merak konusu oldu. Bağkur emeklileri maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak?
SSK kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara bugün, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları verilecek.
Bağ-Kur emeklilerinden normalde ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını 1 ile 5 Mayıs tarihleri arasında aldı. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, "Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin aylıklarını yine erken ödeyeceklerini belirterek, "Emeklilerimizin gülen yüzü olmaya devam edeceğiz" dedi.
- 20.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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