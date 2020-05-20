19.19’da buluştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlandı. Türkiye'de bulunan tüm stadyumların ışıkları saat 19.19'da açılarak İstiklal Marşı çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla gerçekleşen törende Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Sokağa çıkma yasağı bulunan illerde ise halk bu kutlamaya evinin balkonlarından ve camlarından eşlik ederek İstiklal Marşı söyledi.