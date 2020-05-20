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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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19.19’da buluştuk

19.19’da buluştuk

’de bulunan bütün stadyumların ışıkları saat 19.19’da açıldı ve okundu. Tüm ülke bu buluşmaya balkonlarından eşlik etti.

'ın önderliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlandı. 'de bulunan tüm stadyumların ışıkları saat 19.19'da açılarak çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla gerçekleşen törende Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Sokağa çıkma yasağı bulunan illerde ise halk bu kutlamaya evinin balkonlarından ve camlarından eşlik ederek İstiklal Marşı söyledi.

  1. 20.5.2020
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