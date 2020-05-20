19.19’da buluştuk
Türkiye’de bulunan bütün stadyumların ışıkları saat 19.19’da açıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tüm ülke bu buluşmaya balkonlarından eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlandı. Türkiye'de bulunan tüm stadyumların ışıkları saat 19.19'da açılarak İstiklal Marşı çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla gerçekleşen törende Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Sokağa çıkma yasağı bulunan illerde ise halk bu kutlamaya evinin balkonlarından ve camlarından eşlik ederek İstiklal Marşı söyledi.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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