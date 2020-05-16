Yurt içi uçuşları ne zaman başlayacak? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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ne zaman başlayacak? Kültür ve açıkladı

Yurt içi uçuşları ne zaman başlayacak? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı

Corona virüsünün ülkemizdeki etkilerini artırmasının ardından uçak seferleri iptal edilmişti. Vaka sayılarının azalması ve hayatın yavaş yavaş normale dönmesinin ardından uçuşların ne zaman başlayacağı merak edilmeye başladı. Peki ne zaman başlaca? Kültür ve konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detayları haberimizde...

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü 10 mart itibarıyla ülkemizde de görülmeye başlamıştı. Giderek artan vaka sayıları çeşitli önlemleri de beraberinde getirmişti. Bu önlemlerden biri de uçuşların durdurulması olmuştu. Vaka sayılarının azalması ve hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte vatandaşlar uçuşların ne zaman başlayacağı sorularını beraberinde getirdi. Peki ne zaman başlayacak? Tüm detayları haberimizde...

YURT İÇİ UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kültür ve NTV yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy açıklamasında, "Bodrum Kalesi A'dan Z'ye restore edildi. Surda yeni yerler keşfedildi, restorasyondan geçirdik. Haziran sonunda restorasyonu tamamlayıp ziyarete açacağız.Önceki tanıtımlar virüs sonrası çıkışımızı hızlandıracak. Yoğun turist gelen ülkelerdeki gelişmeleri izliyoruz. Haziran ortalarından sonra dış turizm trafiği başlar.

Yeni kurallar için sertfikasyon programı başlattık. Sertifikasyon programı düzenli denetimi içeriyor. Denetim, eğitim, maske ve mesafe kurallarını içeriyor. İşletmelerin sertifikasyonu olup olmadığı görülebilecek. Denetimi içeren bu programa gönüllü işletmeler katılacak.

Kurallara ilaveler de gelebilir, azaltmalar da olabilir. Haziran başında test merkezleri açılacak. Bir terslik olmazsa gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Verilere göre yurt içi uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir.

YURT DIŞI UÇAK SEFELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsünde normalleşme takvimi sonrası yurt dışı uçak seferleriyle ilgili açıklama yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.

PEGASUS UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 16.05.2020 tarihinden 27.05.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.

  1. 17.05.2020
  2. Güncelleme: 17.05.2020 00:47
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