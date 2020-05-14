14 Mayıs 2020 Ankara İstanbul İzmir Kocaeli ve Sakarya iftar saatleri! İftara ne kadar var? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Haberler 14 Mayıs 2020 iftar saatleri! İftara ne kadar var?

2020 ve saatleri!

14 Mayıs 2020 Ankara İstanbul İzmir Kocaeli ve Sakarya iftar saatleri!

11 ayın sultanı ramazan ayının 21. gününde , , , ve 'da saatleri merak konusu oldu. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Sakarya iftar saatleri ne? İftara ne kadar var?

, , , ve 'da saat kaçta?. Müslüman âlemi için farz olarak buyrulan oruç ibadetinin yerine getirileceği bu mübarek ay içerisinde sahur ve iftar saatleri en çok araştırılan konulardan oldu.

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul için iftar 'da olacak. İstanbul için ilk iftar saati ise 20:21 olacak.

ANKARA İFTAR SAATİ

Ankara için iftar 14 Mayıs'da olacak. Ankara için ilk iftar saati ise 20:03 olacak.

İZMİR İFTAR SAATİ

İzmir için iftar 14 Mayıs'da saat 20:22'de olacak

KOCAELİ İFTAR SAATİ

Kocaeli için iftar 14 Mayıs'da saat 20:16

SAKARYA İFTAR SAATİ

Sakarya için iftar 14 Mayıs'da saat 20:14

  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 13:42
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