11 ayın sultanı ramazan ayının 21. gününde İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Sakarya'da iftar saatleri merak konusu oldu. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Sakarya iftar saatleri ne? İftara ne kadar var?
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da iftar saat kaçta?. Müslüman âlemi için farz olarak buyrulan oruç ibadetinin yerine getirileceği bu mübarek ay içerisinde sahur ve iftar saatleri en çok araştırılan konulardan oldu.
İSTANBUL İFTAR SAATİ
İstanbul için iftar 14 Mayıs'da olacak. İstanbul için ilk iftar saati ise 20:21 olacak.
ANKARA İFTAR SAATİ
Ankara için iftar 14 Mayıs'da olacak. Ankara için ilk iftar saati ise 20:03 olacak.
İZMİR İFTAR SAATİ
İzmir için iftar 14 Mayıs'da saat 20:22'de olacak
KOCAELİ İFTAR SAATİ
Kocaeli için iftar 14 Mayıs'da saat 20:16
SAKARYA İFTAR SAATİ
Sakarya için iftar 14 Mayıs'da saat 20:14
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 13:42
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Toplam 1
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Toplam 1
Yorum
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14 Mayıs 2020 Ankara İstanbul İzmir Kocaeli ve Sakarya iftar saatleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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