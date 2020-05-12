AFAD son depremler! Deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu?

AFAD son depremler... Deprem ülkesi olmamız en ufak bir sarsıntıda bile vatandaşlarımızda korku oluşturmaktadır. Son dönemlerde ölçekleri küçük de olsa deprem sayısının artması da buna etken. Depremlerle ilgili vatandaşlarımız merak içerisinde. Peki, Türkiye'de deprem mi oldu? Hangi şehirde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler neler?
AFAD raporlarına göre 12 Mayıs tarihli son depremler merak ediliyor. İşte son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
12.05.2020 06:47:11 35.6791 27.5941 6.57 ML 2.3 Akdeniz, 28.27 km.Dodecanese (Yunanistan), 103.02 km. Marmaris (Muğla)
12.05.2020 07:41:36 38.9623 27.8326 7.09 ML 1.6 Türkiye Manisa Akhisar
12.05.2020 08:02:05 36.0613 27.2656 6.54 ML 2.1 Ege Denizi, 67.75 km. Datça (Muğla)
12.05.2020 09:19:30 38.4365 39.2875 7.00 ML 1.0 Türkiye Elazığ Sivrice
12.05.2020 09:34:34 38.6745 31.1661 7.00 ML 1.1 Türkiye Afyonkarahisar Bolvadin
12.05.2020 09:50:29 37.8413 27.2505 7.00 ML 1.4 Türkiye Aydin Kuşadası
12.05.2020 11:03:07 36.4141 33.9243 5.46 ML 1.2 Türkiye Mersin Silifke
12.05.2020 12:01:01 37.2520 28.2116 5.08 ML 1.5 Türkiye Muğla Menteşe
12.05.2020 12:32:04 37.7130 38.0983 7.00 ML 1.1 Türkiye Adıyaman Merkez
12.05.2020 12:46:34 39.9440 28.8730 18.20 ML 1.4 Türkiye Bursa Orhaneli
- 12.05.2020
- Hasan Şaş'ın istifasında ilginç detay! Terim "Birçok şey değişecek" demişti
- Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Ligler başlayana kadar para almasınlar"
- Nevzat Dindar: Galatasaray oynanarak bitirilmesini istiyor
- Zeki Uzundurukan: TFF ligleri iptal ederse takımların alın terini gasp eder
- Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşiyor! Tarih verdiler
- Galatasaray'da yeni salgının adı; İstifa!
- İspanyol basını duyurdu! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları
- Isla gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe'deki ayrılığın sebebi...
- Son dakika: Müjdeli haber geldi! Corona virüsü aşısı için tarih verildi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
AFAD son depremler! Deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.