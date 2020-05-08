Maske ve eldiven atıkları ne yapılmalı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan uyarı!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, maske ve eldiven atıkları hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ile maske ve eldiven atıklarının ne yapılması gerektiğini açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.
"ATIKLAR CORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELEMİZE ENGEL OLMASIN"
"#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Corona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar corona virüsü ile mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.
- 08.05.2020
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Maske ve eldiven atıkları ne yapılmalı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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