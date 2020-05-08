Instagram fenomeni Murat Övüç kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
Instagram'da paylaştığı videolarlar takipçi sayısını arttıran, birçok kişinin sempati duyduğu fenomen Murat Övüç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Instagram fenomeni Murat Övüç'ün yaşamı...
Murat Övüç'ün hayatı ile merak konusu olmaya devam ediyor. Instagram'da yayınladığı videolarla çok sayıda takipçi sahibi olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç kimdir?
MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?
Murat Övüç 1968 yılında Van'da doğmuştur. Partevniyal Lisesi'ni bitirmiş ardından Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğüdür. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu vardır. Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletmektedir. Murat Övüç yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştır.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 13:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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