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08 Mayıs 2020, Cuma
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fenomeni kimdir? Nereli? ?

Instagram fenomeni Murat Övüç kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

'da paylaştığı videolarlar takipçi sayısını arttıran, birçok kişinin sempati duyduğu fenomen kimdir? Nereli? ? Instagram fenomeni Murat Övüç'ün yaşamı...

'ün hayatı ile merak konusu olmaya devam ediyor. 'da yayınladığı videolarla çok sayıda takipçi sahibi olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç kimdir?

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında Van'da doğmuştur. Partevniyal Lisesi'ni bitirmiş ardından İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğüdür. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu vardır. Murat Övüç, 'nda otel ve restoran işletmektedir. Murat Övüç yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 13:38
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