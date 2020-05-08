Bayram namazı camide mi kılınacak? Camiler ibadete ne zaman açılacak? Ramazan bayramı...
Corona virüsü salgını sebebiyle tüm Türkiye'de toplu ibadet yasaklandı. Alınan karar doğrultusunda vakit namazları, teravih namazları ve cuma namazları toplu halde camide kılınamıyor. Peki, Camiler ibadete ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nda camiler açık mı? Bayram namazı camide mi kılınacak?
Ramazan ayı boyunca vatandaşlar ibadetlerini evlerinde yapmak zorunda kaldılar. Corona virüsü sürecinde toplu ibadetlerin kısıtlanması sonrası camiler ne zaman açılır? sorusu,birçok vatandaşın yanıt aradığı konulardan oldu.
CAMİLER İBADETE NE ZAMAN AÇILACAK?
Camilerin ibadete açılmasıyla ilgili tarih oldukça fazla araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ancak normalleşme sürecinin durumuna göre Haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.
Ancak camilerin ibadete açılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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