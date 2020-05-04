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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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İspanya sokakta

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan 'da 48 günlük karantina son buldu.

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan 'da 48 günlük karantina son buldu. Halk, kendini spor yapmak için sokağa attı. Koşanlar, bisiklet sürenler, yürüyüş yapanlar ve sahillere akın eden insanlar dikkat çekti. İspanya'nın AS ve Mundo Deportivo gazeteleri bu görüntüleri manşetlerine taşıdı.
  1. 4.5.2020
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