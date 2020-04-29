YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasına göre Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 gb ücretsiz internet verilecek. Peki, ücretsiz internet nasıl alınacak? Ücretsiz internet paketini almak için ne yapmak gerek? Detaylar haberimizde..
Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.
Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.
Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
LİSTEDE BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FAYDALANACAK
YÖK yayınladığı listedeki üniversitelerin öğrencilerinin bu sürprizden faydalanabileceğini açıkladı.
- 29.04.2020
- Güncelleme: 29.04.2020 16:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
YÖK'ten ücretsiz internet sürprizi! 6 gb internet hediye verilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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