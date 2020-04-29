YÖK'ten ücretsiz internet sürprizi! 6 gb internet hediye verilecek - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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'ten ücretsiz sürprizi! 6 gb internet hediye verilecek

YÖK'ten ücretsiz internet sürprizi! 6 gb internet hediye verilecek

'ten yapılan son dakika açıklamasına göre Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 gb ücretsiz verilecek. Peki, nasıl alınacak? Ücretsiz internet paketini almak için ne yapmak gerek? Detaylar haberimizde..

'ten yapılan açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz, Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

LİSTEDE BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FAYDALANACAK

YÖK yayınladığı listedeki üniversitelerin öğrencilerinin bu sürprizden faydalanabileceğini açıkladı.

  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 16:40
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