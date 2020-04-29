Yeni 10 TL piyasaya sürülecek mi? yeni 10 TL nasıl gözükecek? Farklılık olacak mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni 10 TL banknotların piyasaya sürüleceğini resmen açıkladı. Bu gelişmenin ardından yeni 10 TL banknotların nasıl gözükeceği merak konusu oldu. Peki, yeni 10 TL nasıl gözükecek? Farklılık olacak mı?
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
YENİ 10 TL'DE İMZALAR FARKLI OLACAK
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.
I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.
- 29.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni 10 TL piyasaya sürülecek mi? yeni 10 TL nasıl gözükecek? Farklılık olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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