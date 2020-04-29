Yeni 10 TL piyasaya sürülecek mi? yeni 10 TL nasıl gözükecek? Farklılık olacak mı? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Yeni 10 TL piyasaya sürülecek mi? yeni 10 TL nasıl gözükecek? Farklılık olacak mı?

Yeni 10 TL piyasaya sürülecek mi? yeni 10 TL nasıl gözükecek? Farklılık olacak mı?

(), yeni 10 TL banknotların piyasaya sürüleceğini resmen açıkladı. Bu gelişmenin ardından yeni 10 TL banknotların nasıl gözükeceği merak konusu oldu. Peki, yeni 10 TL nasıl gözükecek? Farklılık olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası () yaptığı açıklamada, "1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 TL banknotlar 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

YENİ 10 TL'DE İMZALAR FARKLI OLACAK

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

  1. 29.04.2020
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