Son dakika: Yeni sokağa çıkma yasağı 3 gün olarak açıklandı!

Cumhurbaşkanlığı kabinesi telefonferans yöntemiyle 5. kez gerçekleştirildi. Yeni corona virüsü tedbirlerinin görüşüldüğü toplantının liderliğini Başkan Erdoğan yaptı.

3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!

Yeni tedbirleri açıklayan Başkan Erdoğan, 1-3 Mayıs tarihleri arasında 3 günlük sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı. Bu açıklamaya göre cuma günü marketlerin saat 09.00-14.00 arasında açık kalmasına karar verildi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kabinemizin 29. toplantısını gerçekleştirdik.

'İlk orucunu Cuma günü tuttuğumuz Ramazan-ı Şerif'in milletimize, müslümanlığa ve tüm insanlığa hayırlarg etirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum.''

Toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayısını geçmesi kırılma noktasıdır. Türkiye ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumdadır.

Salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz diğer işlerde aksamaya meydan vermeden işlerini sürdürmüştür.

Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş olan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Önce yurtlarda karantinaya aldık, sağlıklarından emin olduktan sonra evlerine yolcu ettik.



Şimdi de 25 bin vatandaşımızı da ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da karantina sürelerini doldurduktan sonra evlerine göndereceğiz.

Yurtdışında olup da ağır hastalık geçiren tedavileri yapılmayan, yapılamayan vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı kızının çağrısına kulak vererek ülkemize getirdik. Dün sabah ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı yurda getirdik. Bu kardeşimizi sağlık bir şekilde inşallah evine göndereceğiz.

Avrupa'da ABD'de sigortası olmadığı veya kapasitesi yetmediği için kaderine terk edilmeleri bir gerçektir. Türkiye'de hiçbir hasta hastaneden geri çevrilmemiştir, sahipsiz bırakılmamıştır.

Tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler umarız biraz mahçup olmuşlardır. Maske, tulum, ilaç., dezenfektan, gıda gibi ihtiyaçlardan her alanda ülkemizin altyapısını, üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerin çaresiz kaldığı yerde biz dostlarımıza destek verecek seviyeye ulaştık. 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Dost ve kardeş toplumlara umut olduk. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istediği dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya açtık. ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektandan oluşan malzemeyi yarın gönderiyoruz. Bu malzemelerimizi taşıyan askeri nakliye uçaklarımız yarın ABD'ye hareket ediyor.



Türkiye bu günleri daha güvenle baktığı motivasyonla geçiriyor. Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

1 MAYIS'TAN İTİBAREN 3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

Geçtiğimiz hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 31 ilimizde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için şahsım ve özellikle de heyetim adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz bu fedakarlığınızı hiçbir zaman unutmayacaktır.

Bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor. İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak saldırın yayılma zincirini o derece kırabiliriz. Okullar, işletmeler, spor tesislerdeki yerlerde faaliyetlere ara verilmesinin büylük katkısı olmuştur. Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.

Bu hafta sonu 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasını uygulayacağız. 1 Mayıs-3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlandırılmasına vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz.



Türkiye için ışık görünmüş yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcılığının hazırladığı bu programı yakında açıklayacağız.