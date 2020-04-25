Playstation Store'da büyük indirim! Resident Evil 2, Dark Souls III, Devil May Cry 5...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan corona virüsü salgını birçok kişinin kendisini karantina altına almasına neden oldu. Oyun konsolları ve oyun şirketleri büyük indirimler yaparak, oyun sektörünün daha da canlanmasını sağlıyor. Peki, Playstation store'da hangi oyunlar indirimde?
PlayStation Store'dan oyunseverlere müjdeli haber geldi! Nisan ayının ikinci büyük indirim dönemi başladı. Birçok oyunda yapılan indirimler iki hafta boyunca devam edecek.
Birçok kişinin indirime girmesini merakla beklediği ve GOTY ödülüne aday gösterilen Resident Evil 2'nin Deluxe versiyonu indirime girdi. Oyunun fiyatı 219 TL'den 114 TL'ye düştü. Resident Evil'ın dışında birçok oyunda indirim yapıldı.
HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM VAR?
Resident Evil 2 -- 84,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)
Resident Evil 2 Deluxe Edition - 114,00 TL
Dark Souls III Deluxe Edition - 64,00 TL
Dark Soul II: Scholar of the First Sin - 49,00 TL
Devil May Cry 5 - 114,00 TL
Monster Hunter: World - 64,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)
Monster Hunter: World Iceborne Master Edition - 200,63 TL
Soul Calibur VI - 84,00 TL
Judgment - 114,00 TL
Yakuza 0 - 49,00 TL
Yakuza Kiwami 2 - 64,00 TL
God Eater 3 - 114,00 TL
Resident Evil - 22,00 TL
Resident Evil 0 - 22,00 TL
Resident Evil 4 - 36,00 TL
Street Fighter V - 36,00 TL
- 25.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Playstation Store'da büyük indirim! Resident Evil 2, Dark Souls III, Devil May Cry 5... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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