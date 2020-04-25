Playstation Store'da büyük indirim! Resident Evil 2, Dark Souls III, Devil May Cry 5... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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'da büyük ! 2, III, 5...

Playstation Store'da büyük indirim! Resident Evil 2, Dark Souls III, Devil May Cry 5...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan corona virüsü salgını birçok kişinin kendisini karantina altına almasına neden oldu. Oyun konsolları ve oyun şirketleri büyük indirimler yaparak, oyun sektörünün daha da canlanmasını sağlıyor. Peki, 'da hangi oyunlar indirimde?

'dan oyunseverlere müjdeli haber geldi! Nisan ayının ikinci büyük dönemi başladı. Birçok oyunda yapılan indirimler iki hafta boyunca devam edecek.

Birçok kişinin indirime girmesini merakla beklediği ve GOTY ödülüne aday gösterilen 2'nin Deluxe versiyonu indirime girdi. Oyunun fiyatı 219 TL'den 114 TL'ye düştü. Resident Evil'ın dışında birçok oyunda indirim yapıldı.

HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM VAR?

Resident Evil 2 -- 84,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)

Resident Evil 2 Deluxe Edition - 114,00 TL

III Deluxe Edition - 64,00 TL

Dark Soul II: Scholar of the First Sin - 49,00 TL

5 - 114,00 TL

Monster Hunter: World - 64,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)

Monster Hunter: World Iceborne Master Edition - 200,63 TL

Soul Calibur VI - 84,00 TL

Judgment - 114,00 TL

Yakuza 0 - 49,00 TL

Yakuza Kiwami 2 - 64,00 TL

God Eater 3 - 114,00 TL

Resident Evil - 22,00 TL

Resident Evil 0 - 22,00 TL

Resident Evil 4 - 36,00 TL

Street Fighter V - 36,00 TL

  1. 25.04.2020
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