Ramazan ayının en sevilen tatlıları arasında yer alan ve Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi Güllaçın tarifi merak konusu oldu. Peki, Güllaç nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?
Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan ve ramazan ayında çok tüketilen gıdalar arasında bulunan güllaç, iftardan sonra büyük bir keyifle tüketiliyor. Ramazan ayını güllaçsız geçirmek istemeyenler, güllaç yapımını araştırıyor.
GÜLLAÇ TARİFİ
GÜLLAÇ MALZEMELERİ
Yarım paket güllaç
Ceviz
Şerbeti için:
1 Litre süt
5 yemek kaşığı toz şeker
5 yemek kaşığı gül suyu
Üzeri için:
Nar
GÜLLAÇ TARİFİ NASIL YAPILIR?
Süt ve şeker tencereye alınarak ısıtılır. Sütün kullanım aşamasında oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu işlemin ardından güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye alınmalıdır. İki kepçe sütü her tarafı ıslanacak şekilde dökülmelidir. Yaprak adetinin yarısına geldiğimizde araya dövülmüş ceviz serpilmelidir. Ardından kalan yapraklarda da aynı işlem yapılmalıdır.
2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerine nar ile süsleyerek servis edilebilir.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 14:27
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İftar için tatlı tarifleri! Güllaç nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.