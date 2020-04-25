İftar için tatlı tarifleri! Güllaç nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Güllaç nasıl yapılır?

için tarifleri! nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

İftar için tatlı tarifleri! Güllaç nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Ramazan ayının en sevilen tatlıları arasında yer alan ve Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi Güllaçın tarifi merak konusu oldu. Peki, nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan ve ramazan ayında çok tüketilen gıdalar arasında bulunan , iftardan sonra büyük bir keyifle tüketiliyor. Ramazan ayını güllaçsız geçirmek istemeyenler, güllaç yapımını araştırıyor.

GÜLLAÇ TARİFİ

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

Yarım paket güllaç

Ceviz

Şerbeti için:

1 Litre süt
5 yemek kaşığı toz şeker
5 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri için:

Nar

GÜLLAÇ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Süt ve şeker tencereye alınarak ısıtılır. Sütün kullanım aşamasında oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu işlemin ardından güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye alınmalıdır. İki kepçe sütü her tarafı ıslanacak şekilde dökülmelidir. Yaprak adetinin yarısına geldiğimizde araya dövülmüş ceviz serpilmelidir. Ardından kalan yapraklarda da aynı işlem yapılmalıdır.

2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerine nar ile süsleyerek servis edilebilir.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 14:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İftar için tatlı tarifleri! Güllaç nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA