İftar için tatlı tarifleri! Güllaç nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan ve ramazan ayında çok tüketilen gıdalar arasında bulunan güllaç, iftardan sonra büyük bir keyifle tüketiliyor. Ramazan ayını güllaçsız geçirmek istemeyenler, güllaç yapımını araştırıyor.

GÜLLAÇ TARİFİ

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

Yarım paket güllaç

Ceviz

Şerbeti için:

1 Litre süt

5 yemek kaşığı toz şeker

5 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri için:

Nar

GÜLLAÇ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Süt ve şeker tencereye alınarak ısıtılır. Sütün kullanım aşamasında oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu işlemin ardından güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye alınmalıdır. İki kepçe sütü her tarafı ıslanacak şekilde dökülmelidir. Yaprak adetinin yarısına geldiğimizde araya dövülmüş ceviz serpilmelidir. Ardından kalan yapraklarda da aynı işlem yapılmalıdır.

2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerine nar ile süsleyerek servis edilebilir.