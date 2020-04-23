Tüm Türkiye'de İstiklal Marşı coşkusu

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dolayısıyla tüm Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı'nı söyledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan törenleri sosyal mesafe kuralları gölgesinde ve çocuklar olmadan gerçekleştirildi. Evlerinde 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar ve vatandaşlar ise saat 21:00'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.





BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başta çocuklar olmak üzere herkesi 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okumaya davet etmişti.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullanmıştı.





