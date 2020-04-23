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23 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Haberler İstiklal Marşı coşkusu! Tüm Türkiye balkonlardaydı

Tüm 'de coşkusu

Tüm Türkiye'de İstiklal Marşı coşkusu

Başkan 'ın çağrısı üzerine vatandaşlar evlerinin camlarına ve balkonlarına çıktı. 'ı büyük bir coşkuyla kutlayan vatandaşlar, pencerelere ve balkonlara çıkarak 'nı okudu.

Ulu önder tarafından çocuklara armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dolayısıyla tüm balkonlardan 'nı söyledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan törenleri sosyal mesafe kuralları gölgesinde ve çocuklar olmadan gerçekleştirildi. Evlerinde 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar ve vatandaşlar ise saat 21:00'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.


BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başta çocuklar olmak üzere herkesi 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okumaya davet etmişti.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün 'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullanmıştı.



  1. 23.04.2020
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