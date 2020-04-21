Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan Trabzon'a geldi - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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karantinaya girmek üzere 'dan 'a geldi

Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan Trabzon'a geldi

Corona virüsü salgını nedeniyle Ramazan ayını geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. 'da yaşayan vatandaşını taşıyan uçak, 'na indi. 'nin sezon başında Belçika İkinci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı deTürkiye'ye geldi. Genç kaleci karantina işlemleri için 'dan 'ye gitti.

'nin 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı , 'ye geldi. Genç kaleci, karantina işlemleri için 'ndan 'ye yola çıktı.

Corona virüsü salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Belçika'da yaşayan vatandaşını taşıyan uçak, Havalimanı'na indi. Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'in de yer aldığı kafile sağlık kontrollerinin ardından Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alınacak.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Başkan 'ın talimatı, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Belçika'da yaşayan toplam 328 Türk vatandaşının tahliyesi de başladı. Belçika'nın Bürüksel şehrinden hareket eden Boing 777 tipi TC-JJF kuyruk nolu uçak, saat 21.20'de Trabzon Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi. Kontrollerden geçirilip otobüslere binen 328 kişiden 78'i Trabzon'daki yurtlara yerleştirilirken, 250'si ise 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı yurtlar için Gümüşhane'ye doğru yola çıktı. Öte yandan aralarında Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer de 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Gümüşhane'deki tesislerine gitti.

  1. 22.04.2020
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