İtalyan belediye başkanı corona virüs nedeniyle Kur'an'ı Kerim okuttu
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonr her geçen gün dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü şu ana kadar 160 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya oldu. İtalyan belediye başkanı corona virüsüne karşı Kur’an-ı Kerim okuttu. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok ülkelerin başında gelen İtalyan’ın Carpi kentinde “Salgına karşı birlikte dua ediyoruz” etkinliği düzenlendi. Katolik, Ortadoks, Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin katıldığı dua töreninde İmam Selmi corona virüse karşı Al İmran suresini okuyarak, dua etti.
Corona virüsü salgınının en çok etkilediği İtalya'da salgından kurtulmak ve halkın moralini yükseltmek için her dini temsil eden din adamları bir araya geldi. İtalya'nın Carpi kentinde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Alberto Bellelli'de hazır bulundu. Salgına karşı bir araya gelen din adamları kentin şehitler meydanı olan olarak bilinen Martiri Meydanı'nda dua etti
KORKUNÇ VİRÜSE KARŞI HEP BİRLİKTE DUA EDİYORUZ
Belediye Başkanı Alberto Bellelli, "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz" dedi.
AL İMRAN SURESİ OKUDU
Virüsün kurbanlarını hatırlamak ve salgının en kısa zamanda durmasını temenni etmek için Carpi kenti Martiri Meydan'nın bulunan Saat Kulesi önündeki etkinlikte imam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim'den Al İmran suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti. İmam Selmi "Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz' dedi.
İTALYA'DA SON DURUM
433 kişinin öldüğü İtalya'da corona virüsü salgını nedeniyle vaka sayısı son 24 saat içinde 3 bin 47 artarak 178 bin 972 oldu.
Reuters'ta yer alan habere göre, salgına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, bugünkü ölü sayısının 12 Nisan'dan bu yana en düşük sayı olduğunu belirtti.
İtalyan yetkililer, ülkede son 14 gündür ölü ve vaka sayısında düşüş yaşandığını açıkladı. Ancak yetkililer, Mart ayı sonundan itibaren yaşanan düşüşün, planlandığı gibi hızlı ilerlemediğini de sözlerine ekledi. 21 Şubat tarihinden itibaren corona ile mücadele eden İtalya'da 27 Mart tarihinde en yüksek ölüm oranı açıklanmış ve 919 kişinin öldüğü duyurulmuştu.
İtalyan yetkililer, 6 bin 557 vakanın vakanın görüldüğü 21 Mart tarihinden bu yana vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti. İtalyan hükümeti, ölüm ve vaka sayılarındaki dalgalanma nedeniyle ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresini 3 Mayıs'a kadar uzattı.
- 19.04.2020
- Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri
- Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!
- Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! "Transfer oluyordum..."
- Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama
- Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalyan belediye başkanı corona virüs nedeniyle Kur'an'ı Kerim okuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.