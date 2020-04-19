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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Haberler İtalya'da belediye başkanı corona virüsüne karşı Kur’an-ı Kerim okuttu

İtalyan belediye başkanı nedeniyle Kur'an'ı Kerim okuttu

İtalyan belediye başkanı corona virüs nedeniyle Kur'an'ı Kerim okuttu

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonr her geçen gün dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü şu ana kadar 160 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri de oldu. İtalyan belediye başkanı corona virüsüne karşı Kur’an-ı Kerim okuttu. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok ülkelerin başında gelen İtalyan’ın Carpi kentinde “Salgına karşı birlikte dua ediyoruz”  etkinliği düzenlendi. Katolik, Ortadoks, Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin katıldığı dua töreninde corona virüse karşı suresini okuyarak, dua etti.

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği 'da salgından kurtulmak ve halkın moralini yükseltmek için her dini temsil eden din adamları bir araya geldi. İtalya'nın Carpi kentinde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı 'de hazır bulundu. Salgına karşı bir araya gelen din adamları kentin şehitler meydanı olan olarak bilinen Martiri Meydanı'nda dua etti

KORKUNÇ VİRÜSE KARŞI HEP BİRLİKTE DUA EDİYORUZ

Belediye Başkanı Alberto Bellelli, "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz" dedi.

AL İMRAN SURESİ OKUDU

Virüsün kurbanlarını hatırlamak ve salgının en kısa zamanda durmasını temenni etmek için Carpi kenti Martiri Meydan'nın bulunan Saat Kulesi önündeki etkinlikte imam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim'den suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti. "Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz' dedi.

İTALYA'DA SON DURUM

433 kişinin öldüğü İtalya'da corona virüsü salgını nedeniyle vaka sayısı son 24 saat içinde 3 bin 47 artarak 178 bin 972 oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, salgına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, bugünkü ölü sayısının 12 Nisan'dan bu yana en düşük sayı olduğunu belirtti.

İtalyan yetkililer, ülkede son 14 gündür ölü ve vaka sayısında düşüş yaşandığını açıkladı. Ancak yetkililer, ayı sonundan itibaren yaşanan düşüşün, planlandığı gibi hızlı ilerlemediğini de sözlerine ekledi. 21 Şubat tarihinden itibaren corona ile mücadele eden İtalya'da 27 Mart tarihinde en yüksek ölüm oranı açıklanmış ve 919 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

İtalyan yetkililer, 6 bin 557 vakanın vakanın görüldüğü 21 Mart tarihinden bu yana vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti. İtalyan hükümeti, ölüm ve vaka sayılarındaki dalgalanma nedeniyle ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresini 3 Mayıs'a kadar uzattı.

  1. 19.04.2020
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