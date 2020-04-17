Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Nisan tarihli corona virüsü tablosunu açıkladı

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Fahrettin Koca, 17 Nisan itibarıya gerçekleşen ölüm ve vaka sayılarını açıkladı.



Buna göre 17 Nisan Cuma günü 40 bin 270 test yapıldı. Vaka sayısı 4 bin 353 oldu. 126 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 558 bin 413, toplam vaka sayısı 78 bin 546, toplam vefat sayısı 1769, toplam yoğun bakım sayısı 1845, toplam entübe hasta sayısı 1014, toplam iyileşen hasta sayısı 8 bin 631 oldu.







İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

"Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. 65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü."

"65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü. Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu."

"Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi."

"Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak."

"(Sokağa çıkma yasağı) 23 Nisan gündeme gelmedi, zannediyorum haftaya gündem olabilir."

"İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda."

"İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. (Ercüment Ovalı'nın açıklaması hakkında) Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz."

"Yeni dalgalanma olmaması için vatandaşlarımız tedbirlerden vazgeçmemeli, biraz daha sabır."

"(Maskenin ücretsiz verilmesi) Mesaj gelmeyen kişiler eczaneye müracaat ettiğinde yeniden bir kod verilme durumunu sağladık."