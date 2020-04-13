Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hastaların tedavisinden tespitine kadar iyi durumdayız. İlaç konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Üceretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Ücretsiz maske alabilmek için 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği doğrulama kodu gitmiştir.