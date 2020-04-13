Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üçüncü kez toplandı. Toplantı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Hastaların tedavisinden tespitine kadar iyi durumdayız. İlaç konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Üceretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Ücretsiz maske alabilmek için 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği doğrulama kodu gitmiştir.
- 13.04.2020
- Güncelleme: 13.04.2020 18:41
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