EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS sonuç sorgulama ekranı | EKYS sorgulama nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurumlara yönetici seçme sınavı olan EKYS için vatandaşlar geri sayıma başlamıştı. Gelen son dakika bilgisinin ardından sonuçların açıklandığı duyuruldu. Sonuçları merak eden vatandaşlar, arama motorlarında EKYS sonuçlarını aramaya başladı. Peki EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS sonuçları nereden açıklandı? EKYS sonuç sorgulama ekranı... İşte tüm detaylar...
EKYS sonuçları açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren adaylar tarafından araştırılmaya başlarken gözler ÖSYM tarafından gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için sınava katılım sağlayan adaylar için yayınlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurusunda sınavın sonuçlarının bugün içerisinde adayların erişimine açılacağı bilgisi sunulmuştu. Buna göre; EKYS sonuçları açıklandı mı? Sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Haberimizin devamından EKYS sınav sonuçları ile ilgili tüm detaylara ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…
EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, 2020-MEB-EKYS sınav sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, "15 Mart 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2020-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Nisan 2020 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
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EKYS NEDİR?
EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' (EKYS) olarak belirlendi.
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