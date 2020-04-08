PTT maske siparişi nasıl verilir? E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Maske sipariş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtımı başladı. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir? sorular da arama motorlarında en çok aranan başlıklardan biri oldu. İşte yanıtı...

Maske satışları yasaklandı. Ücretsiz maske siparişi e-Devlet üzerinden ve ePTTAVM sitesinden verilebiliyor. PTT Kargo aracılığı ile maskeler başvuru yapanlara ulaştırılıyor.

MASKE SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi ve başvurular E-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.

Ücretsiz maske dağıtımı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.





MASKE SATIŞI YASAK MI?

Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı.

MASKELER ÜCRETSİZ Mİ?

Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.

ÜCRETSİZ MASKENİN ÖZELLİKLERİ

5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:

Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.

Fiberglass ve lateks içermemektedir.

Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.

Kolay kullanıma uygundur.

Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.

Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.

Hijyenik ve CE'li dir.

Yüze tam uyumludur

Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.



EVDE MASKE NASIL YAPILIR?

Salgından korunmak için uzmanlar tarafından açıklanan tedbirlere uymak oldukça önemli. Maskesiz sokağa çıkılmaması gereken bugünlerde evde kendi maskenizi yapmanız mümkün. Eğer evde maske nasıl yapılır merak ediyor ya da evde maske yapımı yöntemleri arıyorsanız "Evde maske yapımı, evde maske nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Uygun maliyetle ve elinizdeki malzemeleri kullanarak maske yapmak oldukça kolay ve pratik.

Eski bir tişörtten veya mutfak peçetesinden yapacağınız maskeler sizi salgından korumaya yardımcı olacak.

TİŞÖRTTEN MASKE YAPIMI

Tişörtün orta bölümünden dikdörtgen bir parça kesin ve ikiye katlayın.

İki kenarına da eşit sayıda kesik atın.

Kollarından yüz ölçünüze uygun, maskenin ipiymiş gibi düşünerek şerit olacak şekilde 2 bağ kesin.

Kenarlarındaki püskülleri birbirine bağlarken bu bağı da arasından geçirin.

Bitince bağları düğümleyin.

KUMAŞ MASKE YAPIMI İÇİN GEREKENLER

Evde kendi maskenizi yapmak istiyorsanız yüz tipinize göre kartondan kalıplar çıakrtabilirsiniz. Yaklaşık 18 cm x 18 cm gibi bir kare şeklinde kestiğiniz kumaşları düzenli bir şekilde keserek ve üst üste kumaşları koyarak ilk adımı atabilirsiniz. Bu adımdan sonra maskenizin lastik kısmı için yine evde varsa lastik kullanılabilirsiniz. Bu lastikleri maskenin iki tarafından güzelce dikerek ve sağlamlaştırarak monte etmeniz gerekiyor. Bu arada maske yapımı için amerikan bezi olarak adlandırılan kumaşları da kullanabilirsiniz, daha dayanıklı ve kalın olacağından size güven verecektir. Eğer maskeniz diğer maskelerden farksız olsun istiyorsanız maskelerin içerisinde yer alan tel için evde yine buzdolabı poşetlerinin içinde yer alan paketleme tellerinden faydalanabilirsiniz. Bu paketleme telini maskenizin üst kısmına takarak üstünden dikebilirsiniz, böylece eksiksiz bir maske elde etmiş olursunuz. Koruyucu maske satın almak gibi bir niyetiniz varsa, alacağınız markanın koruyuculuk derece standartlarına uyması gerektiğini unutmayın. Piyasada yer alan nano koruyucu maske, yıkanabilir maske vb. gibi isimlerle satılan maskelerin yeniden yıkandığında kullanılabilirliğine bağlı herhangi bir veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla öncelikle uzman görüşlerini dinlemenizi, evde maske yapımı sırasında kullanılan malzemelerin de satın aldığınız maskelerin de koruyuculuklarını sorgulamanız gerekir.