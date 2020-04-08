İşten çıkarma yasaklandı mı? İşçilere ne kadar ücret ödenecek? İşten çıkarma kaç ay yasak? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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İşçilere ne kadar ücret ödenecek? ?

İşten çıkarma yasaklandı mı? İşçilere ne kadar ücret ödenecek? İşten çıkarma kaç ay yasak?

'in Wuhan kentinde oraya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ülkemizde de etkisini artırmaya devam ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkemizde corona virüsü ile ilgili yeni tedbir kararları alınmaya devam ediyor. Son gelişmelerin ardından en çok merak edilen konu ise işten çıkarılmanın yasaklanıp yasaklanmadığı oldu. Vatandaşlar bu konu ile ilgili arama motorlarına birçok soru sormaya başladı. Peki Ücretsiz izne ayrılan işçilere ne kadar ücret ödenecek? ?

İşveren işçileri ne kadar süreyle işten çıkaramayacak? İşten çıkarmaların yasaklanıp yasaklanmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte tüm soruların yanıtları...

İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANDI MI?

Fesih yasağı olan işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. İşçilere günlük 39.24 TL ödenecek. fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek.

Ayrıca 'tan sonra işten çıkartılan ve maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.


İŞTE HAZIRLANAN TEKLİF

Corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı.

Görüş için iş dünyası örgütlerine sunulan yasa teklifi taslağındaki maddelere göre işten çıkarmalar üç ay süreyle yasaklanıyor.

İşverenlerin fesih yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla altı aya kadar uzatılabilecek.

Ancak işveren isterse işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan işçiye devlet işsizlik fonundan günlük 39 lira 24 kuruş ödeyecek.

Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra sonra işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlara da günlük 39.24 TL ödenecek.

Teklifte yer alan diğer maddelere ise şöyle;

Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde gelir kriterine bakılmaksızın ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti verilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılacak.

Aynı hak engelliler, çocuklar ve kadınlara da sağlanacak.

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ÜCRETSİZ İZİN AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı açıklamada, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR, ŞARTLAR NELERDİR?

Ücretsiz izin maaş desteğinin şartları ve nasıl alınacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Şartlar belli olduğu zaman haberimizde yer alacak.

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.

Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.

  1. 08.04.2020
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