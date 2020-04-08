Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı neden öldü? Cevdet Balıkçı biyografisi

Cevdet Balıkçı kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeşilçam'da 230'dan fazla filmde rol alan usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Cevdet Balıkçı kimdir, kaç yaşında? İşte Cevdet Balıkçı biyografisi...

CEVDET BALIKÇI KİMDİR?

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Cevdet Balıkçı, 1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Genellikle mafya babasının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı kötü adam imajı çizdi.





Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme Meydanlı Haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal'ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey'in adamlarından biri, Gerzek Şaban filmindeki kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro'nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde otelin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi birçok filmde yardımcı rollerde oynadı.





CEVDET BALIKÇI OYNADIĞI FİLMLER

Aslan Yürekli Kabadayı 1967

Aslanların Ölümü 1972

Baba 1994

Babanın Arkadaşı 1972

Baskın 1972

Ben Bir Kanun Kaçağıyım 1966

Benim Yaşantım 1979

Beyoğlu Kanunu 1971

Bodrum Hakimi 1976

Boğaziçi Soygunu 1969

Buyurun Cümbüşe 1982

Çapkın Kızlar 1975

Elmacı Kadın 1971

En Kahraman Osman 1993

Gerzek Şaban 1980

Gırgıriyede Cümbüş 1983

Hafız Yusuf Efendi 1987

Haşhaş 1975

Haydar 1978

İhtiras Fırtınası 1983

İmparator 1984

Japon İşi 1987

Kader Kurbanları 1986

Kaderimsin 1969

Kan Su Gibi Akacak 1969

Kartal Murat 1980

Katran Bebek 1973

Kavgamız 1989

Kazıma Ne Lazım 1975

Keloğlan 1999

Kırık Merdiven 1972

Seninle Düştüm Dile 1969

Sevdan Öldürdü Beni 1986

Süpermen Dönüyor 1979

Tövbekar 1977

Unutursun Diye 1986

Üç Kağıtçılar 1975

Yaman Delikanlı 1976

Yaşamak Hakkımdır 1969

Zehir Hafiye 1989