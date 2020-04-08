Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı neden öldü? Cevdet Balıkçı biyografisi - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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kimdir? Cevdet Balıkçı neden öldü? Cevdet Balıkçı biyografisi

Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı neden öldü? Cevdet Balıkçı biyografisi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çoğu sinema filmlerinde olarak bilinen ünlü oyuncunun ölüm haberini ‘Felaket Tellalı' olarak ünlenen ses sanatçısı verdi. Peki birçok Yeşilçam filminden tandığımız Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı hangi filmlerde oynadı? İşte Cevdet Balıkçı'nın biyografisi...

kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeşilçam'da 230'dan fazla filmde rol alan usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Cevdet Balıkçı kimdir, kaç yaşında? İşte Cevdet Balıkçı biyografisi...

CEVDET BALIKÇI KİMDİR?

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Cevdet Balıkçı, 1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Genellikle mafya babasının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajı çizdi.


Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme Meydanlı Haydar, Sahte Kabadayı filminde 'ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey'in adamlarından biri, filmindeki kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro'nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde otelin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi birçok filmde yardımcı rollerde oynadı.


CEVDET BALIKÇI OYNADIĞI FİLMLER

Aslan Yürekli Kabadayı 1967
Aslanların Ölümü 1972
Baba 1994
Babanın Arkadaşı 1972
Baskın 1972
Ben Bir Kanun Kaçağıyım 1966
Benim Yaşantım 1979
Beyoğlu Kanunu 1971
Bodrum Hakimi 1976
Boğaziçi Soygunu 1969
Buyurun Cümbüşe 1982
Çapkın Kızlar 1975
Elmacı Kadın 1971
En Kahraman Osman 1993
Gerzek Şaban 1980
Gırgıriyede Cümbüş 1983
Hafız Yusuf Efendi 1987
Haşhaş 1975
Haydar 1978
İhtiras Fırtınası 1983
İmparator 1984
Japon İşi 1987
Kader Kurbanları 1986
Kaderimsin 1969
Kan Su Gibi Akacak 1969
Kartal Murat 1980
Katran Bebek 1973
Kavgamız 1989
Kazıma Ne Lazım 1975
Keloğlan 1999
Kırık Merdiven 1972
Seninle Düştüm Dile 1969
Sevdan Öldürdü Beni 1986
Süpermen Dönüyor 1979
Tövbekar 1977
Unutursun Diye 1986
Üç Kağıtçılar 1975
Yaman Delikanlı 1976
Yaşamak Hakkımdır 1969
Zehir Hafiye 1989

  1. 08.04.2020
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