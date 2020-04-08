Aytaç Yalman'ın eşi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti | Aytaç Yalman kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı dönemlerde Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Kara Kuvvetleri komutanlığı gibi görevlerde bulunan Orgeneral Aytaç Yalman tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyel 15 Mart 2020 tarihinde vefat etmişti. Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrasında arama motorlarında Orgeneral Yalman'a ilişkin Aytaç Yalman kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularıyla yapılan araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

BELMA YALMAN HAYATINI KAYBETTİ

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle vefat eden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman hayatını kaybetti.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, tedavi gördüğü hastanede 15 Mart'ta 80 yaşında yaşamını yitirmişti.

Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, "Eşinin test sonucunun Kovid pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında Covid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur." bilgisine yer verilmişti.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

Aytaç Yalman, 29 Temmuz 1940 tarihinde dünyaya geldi. 14 ayrı esere imza atan Yalman'ın sekiz kitabı bulunuyordu. 'Beş Bin Yıllık Kültürümüzün Sesi Müzik' kitabı en çok bilinen eserleri arasındaydı.

1960 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulu'ndan, 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nden ve 1976 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargâh Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 1976-1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yaptı. 1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etti. 1983-1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu.





1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığı'na, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atandı, 1990 yılında ise Tümgeneral rütbesine terfi etti. 1990-1993 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yaptı. Aynı yıl Korgeneral rütbesine terfi etti ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atandı. 1995-1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttü.

1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atandı. 1998 yılında Suriye ile yaşanan kriz sonrası 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü. 24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 29 Ağustos 2004 tarihinde emekli oldu.

BELMA YALMAN KİMDİR?

Koronavirüsten ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman 2 çocuk annesidir. Belma Yalman 70 yaşında hayatını kaybetmiştir.

11 Mart günü nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Aytaç Yalman, ardından GATA'ya sevk edilmişti. Burada nefes alma sıkıntısı artan Yalman, 16 Mart günü hayatını kaybetmişti. Eski Kara Kuvvetleri komutanı'nın tedavisi sürecinde koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yakın çevresine yapılan testlerde eşinde ve korumalarında koroanvirüse rastlanmıştı.

Belma Yalman'a eşinin rahatsızlığı sürecinde yapılan testlerde koronavirüs pozitif tanısı konulmuştu. Eş Yalman'ın tedavisi de bu sürede başlamıştı. Belma Yalman, tedavi gördüğü eski adıyla Haydarpaşa GATA yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi görevlerde yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birimlerinde de görev yapan Aytaç Yalman'ın ölümü sonrası hayatı araştırılıyor. İşte Aytaç Yalman'ın biyografisi…