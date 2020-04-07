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07 Nisan 2020, Salı
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nasıl yapılır? Corona virüsü için evde maske yapımı

Evde maske nasıl yapılır? Corona virüsü için evde maske yapımı

Corona virüsünün gün geçtikçe etkisini artırması nedeniyle vatandaşlar maskelere yönelmeye devam ediyor. Başkan 'ın açıklamasının ardından maske satışları yasaklanmıştı. Fahrettin Koca da vatandaşların evde kolayca maske yapabileceklerini açıkladı. Peki nasıl yapılır. İşte evde maske yapımı ve malzemeler...

7 Nisan 2020 tarihli corona virüsü vaka ve vefat sayıları açıklandı. Koca özellikle ücretli maske satışının yasaklandığını ve evde nasıl maske yapılacağına dair önemli detayları da açıkladı. Peki nasıl yapılır? Maske yapmak için gerekli olan malzemeler nelerdir?

EVDE MASKE NASIL YAPILIR?

Salgından korunmak için uzmanlar tarafından açıklanan tedbirlere uymak oldukça önemli. Maskesiz sokağa çıkılmaması gereken bugünlerde evde kendi maskenizi yapmanız mümkün. Eğer evde merak ediyor ya da evde maske yapımı yöntemleri arıyorsanız "Evde maske yapımı, evde maske nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.


Uygun maliyetle ve elinizdeki malzemeleri kullanarak maske yapmak oldukça kolay ve pratik.

Eski bir tişörtten veya mutfak peçetesinden yapacağınız maskeler sizi salgından korumaya yardımcı olacak.

TİŞÖRTTEN MASKE YAPIMI

Tişörtün orta bölümünden dikdörtgen bir parça kesin ve ikiye katlayın.

İki kenarına da eşit sayıda kesik atın.

Kollarından yüz ölçünüze uygun, maskenin ipiymiş gibi düşünerek şerit olacak şekilde 2 bağ kesin.

Kenarlarındaki püskülleri birbirine bağlarken bu bağı da arasından geçirin.

Bitince bağları düğümleyin.


KUMAŞ MASKE YAPIMI İÇİN GEREKENLER

Evde kendi maskenizi yapmak istiyorsanız yüz tipinize göre kartondan kalıplar çıakrtabilirsiniz. Yaklaşık 18 cm x 18 cm gibi bir kare şeklinde kestiğiniz kumaşları düzenli bir şekilde keserek ve üst üste kumaşları koyarak ilk adımı atabilirsiniz. Bu adımdan sonra maskenizin lastik kısmı için yine evde varsa lastik kullanılabilirsiniz. Bu lastikleri maskenin iki tarafından güzelce dikerek ve sağlamlaştırarak monte etmeniz gerekiyor. Bu arada maske yapımı için amerikan bezi olarak adlandırılan kumaşları da kullanabilirsiniz, daha dayanıklı ve kalın olacağından size güven verecektir. Eğer maskeniz diğer maskelerden farksız olsun istiyorsanız maskelerin içerisinde yer alan tel için evde yine buzdolabı poşetlerinin içinde yer alan paketleme tellerinden faydalanabilirsiniz. Bu paketleme telini maskenizin üst kısmına takarak üstünden dikebilirsiniz, böylece eksiksiz bir maske elde etmiş olursunuz. Koruyucu maske satın almak gibi bir niyetiniz varsa, alacağınız markanın koruyuculuk derece standartlarına uyması gerektiğini unutmayın. Piyasada yer alan nano koruyucu maske, yıkanabilir maske vb. gibi isimlerle satılan maskelerin yeniden yıkandığında kullanılabilirliğine bağlı herhangi bir veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla öncelikle uzman görüşlerini dinlemenizi, evde maske yapımı sırasında kullanılan malzemelerin de satın aldığınız maskelerin de koruyuculuklarını sorgulamanız gerekir.

BAKAN KOCA: MARKET ve ECZANELERDE MASKE SATIŞI YASAK

Sağlık , "İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak." açıklamasında bulundu.Sağlık Bakanı Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz." diye konuştu.Sağlık Bakanı Koca, "Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak." ifadesinde bulundu.

  1. 07.04.2020
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