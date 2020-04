Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Atatürk Havalimanı hastane mi olacak?" sorusunun da yanıtını vermiş oldu.

ATATÜRK HAVALİMANI HASTANE Mİ OLACAK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, ""Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanını ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmı da yine 1000 odalık bir katlık hastaneyi yapıyoruz ki bunları süratle 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz."

"Ortaya çıkan her gelişme karşımızdaki tehdidin büyüklüğünü ve aldığımız tedbirlere uyulmasının gerekliliğini bir kez daha gösteriyor. Avrupa ülkelerinin tamamı ve ABD'deki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Virüs taşıyanların Avrupa ve Amerika seyahat geçmişinin olması bu ülkelerin tedbir almadığını göstermektedir. Bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de gösterseydi çok daha iyi bir durumda olabilirdik." ifadelerini kullandı.





ATATÜRK HAVALİMANI'NIN TARİHÇESİ…

Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy arasında 11 milyon 776 bin 961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu Atatürk Havalimanı, yıllardır iç hat ve dış hat seferleri ile uluslararası charter uçuşları için kullanıldı. İstanbul şehir merkezine 24 kilometre uzaklıktaki havalimanı, askeri amaçlarla 1912'de Yeşilköy'de hizmete girdi. Askeri hangar ile yanındaki kargir binanın sivil uçuşlara tahsis edilmesinin ardından İstanbul-Ankara arasında 1933'te icra edilen ilk uçuşla "Yeşilköy Hava Meydanı" adıyla sivil uçuşlara açıldı.

1953'TE ULUSLARARASI UÇUŞLARA AÇILDI

Yapılan çalışmaların ardından 1 Ağustos 1953'te uluslararası uçuşlara açılan Yeşilköy Havalimanı için 1971'de uygulamaya konulan master planla her biri yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli 4 terminal binası ve bunları tamamlayan bazı bölümler inşa edildi. Söz konusu plan, THY Hangar Tesisleri, kargo tesisleri, kontrol kulesi ve teknik blok, aydınlatma sistemi, elektrik dağıtım sistemi, "06/24" pistinin yeniden yapılması, akaryakıt ikmal tesisleri ile diğer bazı tesisleri kapsıyordu. Projede, halen İç Hatlar Terminali olarak hizmet veren Dış Hatlar Terminali, 29 Ekim 1983'te işletmeye açıldı.





"ATATÜRK HAVALİMANI" İSMİ 1985'TE VERİLDİ

Yeşilköy Havalimanı, kavuştuğu modern görünümüyle 1985'ten itibaren "Atatürk Havalimanı" adını aldı. Giderek, artan yolcu ve uçak trafiğini karşılamakta yetersiz kalan havalimanının terminal ihtiyacını karşılamak amacıyla, yıllık 20 milyon yolcu kapasiteli yeni dış hatlar terminali, 7 bin araçlık otoparkı ve ilave tesis yapımı için harekete geçildi. TAV'ın 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle gerçekleştirdiği dış hatlar terminalinin yapımı 22 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. Ocak 2000'de hizmete açılan terminal, 2004 ve sonrasında yapılan ek binalar ve tesislerle genişletildi.

SON UÇUŞ 6 NİSAN 2019'DA YAPILDI

6 Nisan saat 02.00'de yolcularını son kez ağırlayan Atatürk Havalimanı'nın son haftasında hava trafiği açısından toplam 7 bin 400 uçuş gerçekleştirildi. 5Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan'da 02.00'daki TK- 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu ise Atatürk Havalimanı'ndan yapılan son uçuş olarak tarihe geçti.