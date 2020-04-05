Japonya 2 milyon Avigan ilacı stoklayacak! Avigan ilacı nedir? Corona virüse iyi mi geliyor?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vakalarının giderek arttığı Japonya'da, devlet yetkililerinin önümüzdeki hafta tamamlamayı planladığı acil ekonomi paketi taslağının detayları kamuoyuna sızdı. Buna göre, hükümet etkinliği hakkındaki klinik çalışmalar şu an devam eden ve corona virüsüne iyi geldiği belirtilen Avigan adlı grip ilacını 2 milyon kişiye yetecek şekilde stoklayacak.
Çin'de ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Özellikle Avrupa'da salgın büyük problem teşkil ediyor. Başta İtalya, İspanya ve İngiltere olmak üzere birçok vaka ile öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'de bu durumdan en çok etkilenen ülke oldu. Japonya'da yapılan klinik testler sonucunda corona virüse iyi geldiği iddia edilen Avigan ilacı 2 milyon kişiye yetecek kadar stok yapılacak.Son dakika haberine göre Japonya hükümetinin corona virüsü için hazırladığı taslak sızdırıldı. Taslakta bilimsel deneylerde corona virüse iyi geldiği iddia edilen Avigan ilacı 2 milyon kişiye yetecek kadar stok yapılacak.
CORONA VİRÜS'E İYİ GELDİĞİ İDDİA EDİLEN İLAÇLAR
Çin'de ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Özellikle Avrupa'da salgın büyük problem teşkil ediyor. Bu durum bilim adamlarını ilaç ve aşı bulmaya itiyor. Japonya'nın iddiasına göre Avigan ilacı, Avustralya'nın iddiasına göre Ivermectin, Amerika'nın iddiasına göre klorokin ve hidroksiklorokin isimli ilaçlar corona virüse iyi geliyor.
JAPONYA'DAN EKONOMİ PAKETİ
Korona virüsünün Japonya ekonomisi için büyük bir sorun olarak nitelendirildiği taslağa göre, iki aşamalı bir önlem planı uygulanacak. İlk aşamada virüsün yayılışı sırasında halka acil destek sağlayacak olan hükümet, ikinci aşamada ise hızlı ekonomik toparlanmaya odaklanacak. Salgın nedeniyle geliri düşen vatandaşlara ekonomik destek sağlayacağı da belirtilen önlem paketi uyarınca, gerekli görülmesi halinde geliri salgın nedeniyle düşen hane halkına 2 bin 800 dolar tutarında yardım yapılacak. Ayrıca çocuklu aileler için ek ödenekler sağlanabilecek. Salgın riskinin sona ermesinin ardından hükümet, kişisel tüketimi teşvik etmek, turizm faaliyetlerini artırmak ve ülke genelindeki etkinlik organizasyonlarını yaygınlaştırmak üzere kampanya başlatarak ekonomiyi canlandırmaya odaklanacak.
- 05.04.2020
- Güncelleme: 05.04.2020 15:34
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Japonya 2 milyon Avigan ilacı stoklayacak! Avigan ilacı nedir? Corona virüse iyi mi geliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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