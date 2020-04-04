Tüm dünyada corona virüsü salgını etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de corona virüse karşı birçok önlem alındı. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan kişilere risk grubunda oldukları için sokağa çıkma yasağı getirildi. Dün akşam alınan karar ile 20 yaş altı vatandaşlarımız da dışarı çıkamayacak. Hal böyle olunca yaşlı, kronik rahatsızlığı olan ve maddi zorluklar yaşayan kişilere destek amaçlı Milli Dayanışma Kampanyası düzenlendi.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE'M SMS BİLGİLERİ NE?

Corona virüsü ile daha kolay savaşabilmemiz adına yapılan kampanyaya destek olmak isteyenler için hem banka hesapları hem SMS kanalı açıldı. SMS ile destek olmak isteyen vatandaşların KORONA yazarak 8119'a SMS göndermeleri gerekmektedir. Kampanyada her SMS 10 TL değerindedir.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE'M BANKA HESAP NUMARALARI NE?

Corona virüsü salgını ile mücadelede destek olmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki banka ve hesap numaralarını kullanarak destek olabilirler.

T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi -IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin "8119 SMS" numarasına "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerdir.