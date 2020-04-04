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04 Nisan 2020, Cumartesi
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İlk şart izolasyon

İlk şart izolasyon

. , “İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalı” açıklamasını yaptı, spor camiası da “Evde kal” çağrısını tekrarladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle "Evde kal" kal çağrıları gelmeye devam ediyor. Başta Başkan olmak üzere, . , bilim kurulu üyeleri ve hastalıkla savaşan sağlık çalışanlarının yanı sıra spor camiasından da "Evde kal" mesajları geliyor. Salgından korunmak için ilk kuralın sosyal mesafeyi korumak olduğunu belirten , "İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalı" açıklamasında bulundu.

'RİSKİ AZALTIN, HAYAT EVE SIĞAR'

Gençlere uyarılarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı. Bakan Koca ve bilim insanlarından gelen "Evde kal" çağrısına spor camiasından da tam destek geldi. F.Bahçeli futbolcular, Roma'lı milli futbolcu , FK'lı oyuncular, Trabzonsporlu futbolcular ve diğer branşlarda yer alan yüzlerce sporcu sosyal medyadan "Evde kal" çağrısı yaptı.

  1. 4.4.2020
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