İlk şart izolasyon
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalı” açıklamasını yaptı, spor camiası da “Evde kal” çağrısını tekrarladı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle "Evde kal" kal çağrıları gelmeye devam ediyor. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bilim kurulu üyeleri ve hastalıkla savaşan sağlık çalışanlarının yanı sıra spor camiasından da "Evde kal" mesajları geliyor. Salgından korunmak için ilk kuralın sosyal mesafeyi korumak olduğunu belirten Bakan Koca, "İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalı" açıklamasında bulundu.
'RİSKİ AZALTIN, HAYAT EVE SIĞAR'
Gençlere uyarılarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı. Bakan Koca ve bilim insanlarından gelen "Evde kal" çağrısına spor camiasından da tam destek geldi. F.Bahçeli futbolcular, Roma'lı milli futbolcu Cengiz Ünder, Gaziantep FK'lı oyuncular, Trabzonsporlu futbolcular ve diğer branşlarda yer alan yüzlerce sporcu sosyal medyadan "Evde kal" çağrısı yaptı.
- 4.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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