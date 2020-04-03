Son dakika corona virüsü tedbirleri... Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle alınan ek tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan, ''Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli isitisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca sokağa çıkma yasağını 20 yaş ve altına da geldiğini belirterek, "1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bir bocalama yaşadığı şu süreçte biz gerçekten sağlam bir duruş sergiliyoruz. Türkiye en başından itibaren tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Covid-19'un bulaşmasındaki en büyük etken Amerika ve Avrupa kaynaklı olması düşündürücüdür.

Yeni tedbirleri Bilim Kurulumuz, hükümetimize öneriyor. Sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi kurallara uygulamayanlar olduğunu görüyoruz. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları zorunlu olarak uygulamamız gerekiyor.

31 ŞEHİRE ARAÇ GİRİŞi YASAKLANDI

Bu gece itibariyle yeni tedbirler ekliyoruz. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehir ile Zonguldak'a araç girişini yasaklıyoruz. 15 gün süreyle bunu uygulayacağız.



GİRİŞ/ÇIKIŞLARI YASAKLANAN ŞEHİRLER

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak.



20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma yasağı gibi 20 yaş altı olan 1 Ocak 2020 ve sonrası doğumlular sokağa çıkamayacaktır.

Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız, yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi toplu ve kalabalık yerlerde maske takmak zorunlu olacaktır.