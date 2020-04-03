İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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'da sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? altı sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantısının ardından yaptığı açıklamada kullandığı "Sıkı önlemler alınma" açıklamasının ardından vatandaşlar sokağa çıkma yasağının gelip gelmediğini merak etmeye başladı. Peki Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? altına sokağa çıkma yasağı mı gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada "Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulu salgının riskle hissedildiği yerlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği kararını aldı." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Başkan 'ın yapacağı açıklama merak konusu oldu.

PEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Corona virüsün yayılma hızını azaltmak içimn olmak üzere sokağa çıkanların sayısını en aza indirmek için yeni önlemler planlanıyor. Hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.

Toplantıda, İstanbul'da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.

Bu nedenle İstanbul'da azaltılan otobüs seferleri arttırılacak. Böylece her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacak. İstanbul'da 100 bin kişinin seyahat izni için başvurduğu ve izin verilmediği öğrenildi. Zorunlu işler ve hastalık gibi gerekçelerin dışında seyahat izni verilmiyor.

Sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60'a indirmek planlanıyor. Ayrıca 18 yaşından küçükleri sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri.

65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "65 Yaş ve Üstü İle Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi"nde şu ifadeler yer aldı:

Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar bugün saat 24.00'dan itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı.

İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.

Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, , ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak.

  1. 03.04.2020
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