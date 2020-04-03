Son dakika: Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye'deki güncel corona virüsü vaka ve vefat sayılarını açıkladı.

Koca, son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını 2 bin 786 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiğini ve 69 vatandaşın vefat ettiğini duyurdu.

GÜNLÜK TEST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Bakanlığın verilerine göre bugünkü test sayısında da büyük artış gözlemlendi. Son 24 saatte 16 bin 165 test yapıldı ve 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'ya, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi.





Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi

484 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, corona virüsü tedavisi gördükten sonra tamamen iyileşen hasta sayısı ise 415'e yükseldi. Toplam entübe olan hasta sayısı ise 783 olarak açıklandı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise bin 251'e yükseldi.

CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR:

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

18 Mart: 191

19 Mart: 359

20 Mart: 670

21 Mart: 947

22 Mart: 1236

23 Mart: 1529

24 Mart: 1872

25 Mart: 2433

26 Mart: 3629

27 Mart: 5698

28 Mart: 7402

29 Mart: 9217

30 Mart: 10827

31 Mart: 13531

1 Nisan: 15679

2 Nisan: 18135

3 Nisan: 20921

CORONA VİRÜSÜ KAYNAKLI VEFAT SAYISI EN YÜKSEK İSTANBUL'DA

Vefat sayılarında ise en çok vefatın olduğu İstanbul ve Ankara öne çıkıyor. İstanbul'da 210 kişi hayatını kaybederken, İzmir'de 27, Kocaeli'de 14, Ankara ve Konya 11 ölümle sonuçlanan vaka yer alıyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Corona virüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Coronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz.Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.

"TAVSİYE KARARINI CUMHURBAŞKANIMIZA İLETTİK"

Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulu salgının riskle hissedildiği yerlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği kararını aldı. Sayın Cumhurbaşkanmıza bu kararları ilettik.

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIMIZIN %74.4'ÜNDE BİR ALT HASTALIK VAR"

Yoğun bakımdaki hastalarımızın %74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz.