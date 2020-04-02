Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsündeki son rakamları açıkladı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Nisan itibariyle corona virüsündeki son rakamları açıkladı. Koca, "Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." ifadelerini kullandı. Böylelikle Türkiye'de bugüne kadar yapılan 125 bin 556 test neticesinde 18 bin 135 vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 356'ya ulaştı. Ayrıca toplamda 415 vatandaşımız da sağlığına tekrar kavuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumu paylaştı.
Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 18135'e yükseldiğini belirtirken, toplam 356 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gün gün rakamlar
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
BAKAN KOCA ACI HABERİ AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Koca, "Covid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
COVID-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, Tıp Camiamızın başı sağ olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020
- 02.04.2020
- Güncelleme: 02.04.2020 20:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsündeki son rakamları açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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