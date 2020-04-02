Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsündeki son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumu paylaştı.

Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 18135'e yükseldiğini belirtirken, toplam 356 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.





Gün gün rakamlar

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

18 Mart: 191

19 Mart: 359

20 Mart: 670

21 Mart: 947

22 Mart: 1236

23 Mart: 1529

24 Mart: 1872

25 Mart: 2433

26 Mart: 3629

27 Mart: 5698

28 Mart: 7402

29 Mart: 9217

30 Mart: 10827

31 Mart: 13531

1 Nisan: 15679

2 Nisan: 18135

BAKAN KOCA ACI HABERİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Koca, "Covid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.