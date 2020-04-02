Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısını açıkladı mı? Corona virüsü nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Fahrettin Koca corona virüsündeki son verileri açıkladı

Son dakika: corona virüsündeki son rakamları açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsündeki son rakamları açıkladı

Son dakika haberine göre; , 2 Nisan itibariyle corona virüsündeki son rakamları açıkladı. Koca, " sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." ifadelerini kullandı. Böylelikle Türkiye'de bugüne kadar yapılan 125 bin 556 test neticesinde 18 bin 135 vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 356'ya ulaştı. Ayrıca toplamda 415 vatandaşımız da sağlığına tekrar kavuştu.

, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumu paylaştı.

Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 18135'e yükseldiğini belirtirken, toplam 356 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.


Gün gün rakamlar

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135

BAKAN KOCA ACI HABERİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Koca, "Covid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 20:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsündeki son rakamları açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA