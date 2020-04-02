Son Dakika! Corona virüsü salgınına çözüm bulundu mu? Hidroksiklorokin nedir? Klorokin Nedir?

Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınına çözüm bulabilmek adına tüm dünyada çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Corona virüsü için aşı ve ilaç çözümü herkse tarafından merakla bekleniyor. Son dakika haberlerine ABD'de corona virüsü çözümü hakkında bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Gıda ve İlaç Dairesi Klorokin ve Hidroksiklorin kullanımına onay verdi.

KLOROKİN VE HİDROKSİKLOROKİN NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nden Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların yeni tip corona virüsü(Covid-19) tedavisinde kullanımına onay verdi. Gıda ve İlaç Daires (FDA) yaptığı açıklamada, Trump yönetimin ön onayı ile hafta sonu alınan karar gereği, doz anti-sıtma ilaçlarının ( hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ İÇİN İKİ İLACA ONAY!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanımına onay verdi. FDA açılamasında, Trump yönetimin ön onayı ile hafta sonu alınan karar gereği, milyonlarlarca doz anti-sıtma ilacının (hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti. Açıklamada FDA yetkilisi Denise Hinton'un "Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin sülfatın Kovid-19'un tedavisinde etkili olabileceğine inanmak mantıklıdır.'' ifadesine yer verildi.

FDA ONAYINA BAZI UZMANLARDAN TEPKİ GELDİ

Amerika'da alınan bu karara bazı uzmanlar tepki gösterdi. Sıtma ilaçlarının özellikle kalp problemi olan veya anti-depresan gibi ilaçlar kullanan hastalarda ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan uzmanlardan Mayo Clinic College Pediatri ve Kardiyoloji Profesörü Michael Ackerman, ''Bu ilaçların milyonlarca hastaya verilmesini konuşuyorsak, o zaman ani kalp krizi vakaları kesinlikle baş gösterecektir.' ifadelerini kullandı.

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin, sıtma hastalığının etkili olduğı bölgelerde, sıtmayı önlemek ve tedavi etmek amacıyla kullanılır. Bazı sıtma tipleri, farklı veya ek ilaçlar gerektirebilmektedir. Bu ilaçlar bazen romatoid artrit, lupus eritematozus ve bağırsakların dışında meydana gelen amebiyaz için kullanılabilmektedir. Bu ilaç ağız yoluyla alınmaktadır. 2020 yılı itibariyle yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedavisinde deneysel olarak kullanılmaktadır. Ancak bu ilaç birçok yan etki içerebilmektedir. İlacın kas problemleri, iştahsızlık, ishal ve deri döküntüsü yer alır. Ciddi yan etkiler arasında görme problemleri, kas hasarı, epileptik nöbetler ve düşük kan hücresi seviyeleri gibi yan etkileri bulunmaktadır. Klorokin, 4-Aminokinolin ilaç sınıfının bir üyesidir. Kırmızı kan hücresi içinde yer alan aseksüel sıtmaya karşı etkilidir. İlaç Amerika Birleşik Devletleri'nde, doz başına yaklaşık 5,30 dolar tutmaktadır.

HİDROKSİKLOROKİN NEDİR?

Hidroksiklorin, Plaquenil adı altında satılmaktadır. Hidroksiklorokin, belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılmaktadır. Bu madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılmaktadır. Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca corona virüsü (Covid-19) salgınına çözüm için deneysel bir tedavi olarak kullanılmaktadır. kusma, baş ağrısı, görmede değişiklikler ve kas güçsüzlüğü yaygın yan etki olarak görülmektedir. Şiddetli yan etkileri ise alerjik reaksiyonları içerebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aylık tedavinin toptan maliyeti (2020 itibarıyla) yaklaşık 25 dolarıdır.